Федерацию прав человека FIDH признали нежелательной организацией в России

Ассоциацию «Международная федерация прав человека» (FIDH), внесли в перечень нежелательных организаций. Об этом сообщается в материалах на сайте Минюста.

Организация была основана во Франции в 1992 году.

Из информации на сайте следует, что Генпрокуратура приняла решение о признании организации нежелательной 13 ноября. Распоряжение Минюста вышло 1 декабря. Причины, по которой ее наделили данным статусом, не указываются.

В конце ноября в данный перечень также внесли американскую Human Rights Watch (признана в РФ нежелательной организацией).

26 ноября Минюст признал нежелательными две неправительственные организации из США и Нидерландов. Из списка следует, что в перечень внесли американское НПО Free Peoples of Russia House («Дом народов свободной России»). Также в документ включили Organized Crime and Corruption Reporting Project («Центр по исследованию коррупции и организованной преступности»), зарегистрированный в Нидерландах.

Ранее в России признали нежелательным разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.