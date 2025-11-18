На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России признали нежелательным разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.

ГП признала нежелательной деятельность в России компании GSC Game World
close
GSC Game World

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны украинской компании GSC Game World. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В фокусе интересов [компании] на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как «государства-агрессора», включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов», — говорится в сообщении.

По данным ГП, разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. неоднократно объявлял о сборе средств на своем сайте. Также данная операция проводилась посредством фонда помощи военнослужащим Украины Lesia UA и украинской организации Мiжнародний благодiйний фонд «Повернись живим». Их деятельность также признана нежелательной в России, отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что руководство GSC Game World в 2022 году перевело фонду помощи военнослужащим Украины около $17 млн. Эти средства были направлены на покупку ударных беспилотников и комплектующих для них, а также на приобретение автомобилей.

Ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили масштабное обновление игры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами