В России признали нежелательным разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны украинской компании GSC Game World. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В фокусе интересов [компании] на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как «государства-агрессора», включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов», — говорится в сообщении.

По данным ГП, разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. неоднократно объявлял о сборе средств на своем сайте. Также данная операция проводилась посредством фонда помощи военнослужащим Украины Lesia UA и украинской организации Мiжнародний благодiйний фонд «Повернись живим». Их деятельность также признана нежелательной в России, отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что руководство GSC Game World в 2022 году перевело фонду помощи военнослужащим Украины около $17 млн. Эти средства были направлены на покупку ударных беспилотников и комплектующих для них, а также на приобретение автомобилей.

Ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили масштабное обновление игры.