Останина обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной»

Останина направила обращения министру юстиции по прецеденту с квартирой Долиной
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила в интервью RTVI, что главная проблема в ситуации со «схемой Долиной» заключается в прецеденте избирательного правосудия.

По словам Останиной, вместе с депутатом Госдумы Алексеем Корниенко они направили обращения министру юстиции и в Верховный суд с просьбой дать разъяснения судам по подобным делам.

«Вопрос не в Долиной, а в прецеденте. <…> Людей просто возмутила несправедливость и вот это избирательное, так сказать, отношение судов — это недопустимо», — сказала глава комитета Госдумы.

Останина подчеркнула, что очень хотела бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех людей, независимо от того, «поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть, или это люди, которые являются молодыми семьями». По ее мнению, суд не вправе вставать на чью-либо сторону лишь потому, что кто-то «возомнил себя элиткой и вправе пренебрегать законами».

Согласно результатам опроса, проведенного «Лентой.ру», большинство россиян осудили российскую певицу Ларису Долину из-за дела о ее квартире, по итогам которого она не вернула деньги покупательнице.

В ноябре суд оставил квартиру Долиной, которую она продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ «эффектом Долиной». Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес.

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили провести «амнистию имени Долиной».

