Опрос показал, что большинство россиян осуждают Долину из-за дела о квартире

Большинство россиян осудили российскую певицу Ларису Долину из-за дела о ее квартире, по итогам которого она не вернула деньги покупательнице. Это следует из результатов опроса, проведенного «Лентой.ру», в котором участвовали более 32 тысячи человек.

«На вопрос «Вы осуждаете Ларису Долину в деле о квартире?» только 5% респондентов сказали «Нет, конечно. Она вернула свое жилье». Оставшиеся 95% уверены, что жилье ей уже не принадлежало», — сказано в материале.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ «эффектом Долиной». Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес.

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что проект семьи Долиной не получил грант на 76,6 млн рублей.