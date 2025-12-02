В Госдуме предложили провести «амнистию имени Долиной»

На фоне скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной, а также его последствий для рынка недвижимости, в России призвали провести амнистию для пожилых людей, которые были обмануты мошенниками. Такое предложение в беседе с Life озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат назвал такую инициативу гуманной. При этом, по его словам, к тем, кто не совершал тяжких преступлений, стоит проявить милосердие.

«В более сложных ситуациях — поджоги машин, отделов полиции — закон предусматривает вообще очень тяжелые наказания, но пенсионерам дается минимальное. Я очень надеюсь, что, может быть, после окончания СВО будет объявлена амнистия этим людям, и руководство страны проявит милость к ним», — заявил Милонов.

Депутат отметил, что людей могли просто ввести в заблуждение, а многие пенсионеры в силу своего возраста часто не понимают, кому на самом деле дают деньги. По его мнению, необходимо внимательно проверять случаи с «эффектом Долиной».

Милонов не исключил, что у самой певицы мошенники могли найти уязвимые темы, из-за которых она испугалась и решила не обращаться в правоохранительные органы. Однако в итоге Долиной удалось вернуть недвижимость, а покупательница осталась как без нового жилья, так и без денег.

Напомним, в ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который в СМИ назвали «эффектом Долиной».

В последнее время российские суды аннулировали не менее трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами мошенничества. Покупатели лишаются и денег, и недвижимости. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

