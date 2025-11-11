Литва выразила протест Белоруссии из-за новых «гибридных атак»

Представитель посольства Белоруссии был вызван в министерство иностранных дел Литвы. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД Литвы указали, что белорусской стороне в очередной раз был выражен решительный протест в связи с нарушениями республикой воздушного пространства Литвы, «которые следует расценивать как гибридные атаки».

В ведомстве уточнили, что речь идет о нарушениях воздушного пространства, зафиксированных 8 и 10 ноября, когда нелегальные воздушные шары с территории Белоруссии создавали угрозу для гражданской авиации и общественной безопасности.

МИД Литвы напомнил временному поверенному в делах посольства Белоруссии о том, что в случае повторных нарушений государственной границы республики Литва оставляет за собой право продлить на более длительный срок ограничения на пересечение литовско-белорусской границы, введенные постановлением правительства №733 от 29 октября 2025 года, или принять дополнительные меры.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объяснив это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее в МИД России заявили, что внимательно следят за ситуацией на границе Литвы и Белоруссии.