В РСТ озвучили прогноз по турпотоку из Китая после отмены виз

РСТ: отмена виз для китайцев увеличит турпоток в Россию на 40%

Безвизовый режим для граждан Китая позволит значительно повысить туристический поток – так, предстоящим летом ожидается рост количества путешественников из КНР на 30-40%. Такой прогноз в беседе с 360.ru озвучил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму Александр Мусихин.

По словам эксперта, сейчас отмечается падение числа китайских туристов в России – за первые девять месяцев текущего года этот показатель сократился на 5,5% по сравнению с 2024 годом.

«Отмена виз сможет не только выровнять ситуацию, но и дать прирост объемов на 30-40% в следующем летнем сезоне», — убежден эксперт.

В целом Китай сегодня остается лидером по въездному туризму, причем с очень широким географическим охватом, добавил Мусихин. В числе наиболее популярных у китайских туристов направлений он назвал Москву, Петербург и Дальний Восток.

Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о том, что граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в Россию без виз не более чем на 30 дней. Отмечается, что китайцы могут посещать РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через российскую территорию на основании обычного паспорта гражданина КНР.

Это решение стало ответной мерой после того, как Китай ввел безвизовый режим для россиян до 14 сентября 2026 года.

В Минэкономразвития сообщили, что Россию в следующем году могут посетить более двух миллионов китайских туристов.

Ранее в РСТ объяснили, как не застрять на границе Китая из-за ужесточения проверок.