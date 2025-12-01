На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают более двух миллионов китайских туристов из-за отмены виз

Минэкономразвития: более 2 млн туристов из КНР могут посетить РФ в 2026 году
close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Более двух миллионов китайских туристов могут посетить Россию в следующем году на фоне отмены виз. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиту Кондратьева.

Кондратьев рассказал, что в прошлом году Россию посетило 1,3 миллиона туристов из КНР, из них 300 тысяч по электронной визе и один миллион в рамках механизма безвизовых групповых туров.

«Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов», — сказал он.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, граждане Китая до 14 сентября 2026 года смогут въезжать в страну без виз. Срок их пребывания будет ограничен 30 днями.

В АТОР рассчитывают, что туристический поток из Китая вырастет минимум на 30%.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия подпишут соглашение об отмене виз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами