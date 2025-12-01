В России ожидают более двух миллионов китайских туристов из-за отмены виз

Минэкономразвития: более 2 млн туристов из КНР могут посетить РФ в 2026 году

Более двух миллионов китайских туристов могут посетить Россию в следующем году на фоне отмены виз. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиту Кондратьева.

Кондратьев рассказал, что в прошлом году Россию посетило 1,3 миллиона туристов из КНР, из них 300 тысяч по электронной визе и один миллион в рамках механизма безвизовых групповых туров.

«Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов», — сказал он.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, граждане Китая до 14 сентября 2026 года смогут въезжать в страну без виз. Срок их пребывания будет ограничен 30 днями.

В АТОР рассчитывают, что туристический поток из Китая вырастет минимум на 30%.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия подпишут соглашение об отмене виз.