В Австралии более 100 тысяч домов остались без электричества из-за штормов

ABC: в Австралии 117 тысяч домов остались без света из-за штормов
Мощные штормовые фронты, сопровождавшиеся проливными дождями и шквалистым ветром, обрушились на штат Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC.

По его данным, в результате непогоды около 117 тысяч зданий остались без электроснабжения.

76-летний мужчина получил тяжелые травмы после того, как на него во время шторма упало дерево. Медики попытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось. Второй пострадавший — 20-летний житель штата — получил множественные травмы, когда упавшее дерево придавило его автомобиль.

Отключения электроэнергии зафиксированы на западе Сиднея, а также на южном побережье, в центральных и северо-западных районах штата. Повалены десятки деревьев, некоторые из которых оборвали линии электропередачи.

По данным экстренных служб, на расчистку территорий, затронутых стихией, могут потребоваться несколько дней.

16 ноября два судна открепились от причала во время шторма недалеко от села Териберка в Мурманской области. Маломерные «Сарган» и «Надежду» унесло в море в районе губы Лодейной. Одно судно было подтоплено, второе не нашли.

Ранее ученые объяснили причину усиления штормов и ураганов.

