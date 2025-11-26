В Австралии более 100 тысяч домов остались без электричества из-за штормов

ABC: в Австралии 117 тысяч домов остались без света из-за штормов

Мощные штормовые фронты, сопровождавшиеся проливными дождями и шквалистым ветром, обрушились на штат Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC.

По его данным, в результате непогоды около 117 тысяч зданий остались без электроснабжения.

76-летний мужчина получил тяжелые травмы после того, как на него во время шторма упало дерево. Медики попытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось. Второй пострадавший — 20-летний житель штата — получил множественные травмы, когда упавшее дерево придавило его автомобиль.

Отключения электроэнергии зафиксированы на западе Сиднея, а также на южном побережье, в центральных и северо-западных районах штата. Повалены десятки деревьев, некоторые из которых оборвали линии электропередачи.

По данным экстренных служб, на расчистку территорий, затронутых стихией, могут потребоваться несколько дней.

