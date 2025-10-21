В Петербурге несколько домов остались без газа и электричества после провала грунта

В Петербурге четыре дома обесточены, три остались без газа после провала грунта

Газоснабжение и электроснабжение домов в районе провала грунта в Санкт-Петербурге приостановлено до тех пор, пока не будут устранены последствия нарушения в коллекторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Сергея Кропачева.

«Здесь проходит труба «Петербурггаза», мы ее отключили полностью. Четыре дома обесточены. Три дома без газа. Газоснабжение будет восстановлено к 12 часам», — заявил Кропачев на заседании оперативного штаба.

Авария случилась 20 октября на 1-v Муринском проспекте — в районе дома №29/20 произошло проседание дорожного полотна, связанное с неисправностью шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора.

По информации пресс-службы городской администрации, к утру 21 октября были предприняты меры по ликвидации последствий ЧП. В первую очередь, акцент сделан на устранении угрозы для жизни и здоровья жителей соседних домов, предотвращении новых аварий на инженерных сетях, а также обеспечении безопасности дорожного движения и бесперебойного транспортного обслуживания в Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга.

Губернатор Александр Беглов дал поручение проработать вопрос о временном размещении эвакуированных жильцов: для них подготовлены помещения в маневренном и гостиничном фонде, а также в школе №104 на улице Харченко, расположенной всего в 200 метрах от пострадавшего дома. Как отмечается, в настоящее время все пострадавшие обеспечены питанием и необходимыми условиями.

