«Роскосмос» опубликовал фото самого крупного айсберга на планете

Российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» сделал снимок расколовшегося айсберга, который сейчас дрейфует в Атлантическом океане. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото», — говорится в сообщении.

Айсберг A23a считается одним из крупнейших в мире. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров.

4 сентября специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института сообщили, что А23а потерял за летний сезон 36% своей площади. Размеры айсберга уменьшились с 2730 до 1750 квадратных километров. От основного тела откололись три крупных фрагмента, каждый из которых занимал от 60 до 300 квадратных километров.

Недавно корпорация «Роскосмос» опубликовала видео со спутников, запечатлевших циклон, который принес в Москву первый снегопад.

Ранее «Роскосмос» опубликовал кадр кратера Непер с видимой стороны Луны.