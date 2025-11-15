На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Роскосмос» показал вторжение снежного циклона в Москву

«Роскосмос» опубликовал видео циклона, засыпавшего Москву первым снегом
true
true
true

Корпорация «Роскосмос» опубликовала видео со спутников, запечатлевших циклон, который принес в Москву первый снегопад. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Роскосмоса».

Съемку вели спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

По прогнозам специалистов, за сутки в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

15 ноября в Москве прошел первый снегопад. По словам метеорологов центра погоды «Фобос», снег в городе выпал с опозданием на месяц.

В Гидрометцентре также прогнозировали, что в выходные в Москву и область придут заморозки. В связи с этим в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и мокрого снега.

По прогнозам, в ночь на 16 ноября в регионе похолодает до -5°C.

До этого сильный снегопад приостановил работу аэропорта в Санкт-Петербурге.

Ранее синоптик дал прогноз на зиму в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами