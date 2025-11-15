«Роскосмос» показал вторжение снежного циклона в Москву

Корпорация «Роскосмос» опубликовала видео со спутников, запечатлевших циклон, который принес в Москву первый снегопад. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Роскосмоса».

Съемку вели спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

По прогнозам специалистов, за сутки в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

15 ноября в Москве прошел первый снегопад. По словам метеорологов центра погоды «Фобос», снег в городе выпал с опозданием на месяц.

В Гидрометцентре также прогнозировали, что в выходные в Москву и область придут заморозки. В связи с этим в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и мокрого снега.

По прогнозам, в ночь на 16 ноября в регионе похолодает до -5°C.

До этого сильный снегопад приостановил работу аэропорта в Санкт-Петербурге.

