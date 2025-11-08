На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось фото древнего кратера на Луне размером с Черногорию

«Роскосмос» опубликовал кадр кратера Непер с видимой стороны Луны
true
true
true
close
Николай Вдовин

«Роскосмос» опубликовал в Telegram-канале фото кратера Непер с видимой стороны Луны.

В посте уточняется, что ему 3,9–4,1 млрд лет. Сформировался кратер в эпоху поздней тяжелой бомбардировки (тогда на планеты Солнечной системы и их спутники обрушилось большое количество астероидов и комет) и расположен у края лунного диска. Из-за этого он часто виден в искаженном ракурсе.

«Диаметр кратера — около 142 км (внутри могло бы поместиться государство размером с Черногорию)», — отметили в «Роскосмосе» и добавили, что опубликованный снимок сделал Николай Вдовин при помощи телескопа Шмидта-Кассегрена C/9.25 XLT, камеры ASI678MC и фильтра UV&IR Cut.

В августе «Роскосмос» опубликовал снимок с извержением вулкана на Камчатке из космоса. На нем можно увидеть пепловый шлейф. По данным специалистов, высота пеплового выброса на 5-6 км выше уровня моря.

Ранее астрономы нашли самую «чистую» звезду во Вселенной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами