В Москве судят грузчика за призывы к терроризму

РИА: грузчика судят в Москве по делу о призывах к террористической деятельности

Суд рассматривает уголовное дело в отношении 23-летнего грузчика, обвиняемого в призывах осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Из обвинения следует, Мансур Хаджиев разместил в Telegram комментарий с призывом к оказанию помощи Украине в оказании деятельности против безопасности в России. Он также опубликовал видео, в которых были призывы к террористической деятельности.

В опубликованных им материалах также оправдывались действия Джохара Дудаева, Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и других чеченских сепаратистов, выступавших за отсоединение региона от России.

Недавно в Санкт-Петербурге силовики задержали мигранта по статье об оправдании теракта в концертном зале «Крокус». По словам мужчины, он поддерживает одну из террористических организаций, запрещенных в России.

Также в Новороссийске местного жителя обвинили в публичном оправдании терроризма. В августе 2023 года фигурант через принадлежащий ему аккаунт разместил на одном из видеохостингов комментарий в поддержку и оправдание деятельности террористической организации.

Ранее в Петербурге задержали мужчину за пропаганду терроризма.