В Петербурге задержали мужчину за пропаганду терроризма

78.ru: петербуржец призывал россиян помогать террористам и попал под арест

В Санкт-Петербурге задержан 52-летний мужчина, который в своих социальных сетях оправдывал деятельность запрещенных в России террористических организаций и публиковал инструкции по вступлению в них. Об этом сообщает телеканал «78».

По данным источника, фигурант поддерживал украинские вооруженные формирования «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)», а также призывал россиян оказывать этим группировкам помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о пропаганде терроризма, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

До этого управление Федеральной службы безопасности России по Брянской области возбудило уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.

Мужчина оставил в социальной сети комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям против группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать чиновников за неэффективную борьбу с экстремизмом.