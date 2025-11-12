На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали мужчину за пропаганду терроризма

78.ru: петербуржец призывал россиян помогать террористам и попал под арест
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержан 52-летний мужчина, который в своих социальных сетях оправдывал деятельность запрещенных в России террористических организаций и публиковал инструкции по вступлению в них. Об этом сообщает телеканал «78».

По данным источника, фигурант поддерживал украинские вооруженные формирования «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)», а также призывал россиян оказывать этим группировкам помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о пропаганде терроризма, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

До этого управление Федеральной службы безопасности России по Брянской области возбудило уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.

Мужчина оставил в социальной сети комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям против группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать чиновников за неэффективную борьбу с экстремизмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами