Жителя Новороссийска обвинили в оправдании терроризма

В Новороссийске местного жителя обвинили в публичном оправдании терроризма
В Новороссийске местного жителя обвинили в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в Telegram-канале СК Краснодарского края.

«В августе 2023 года фигурант через принадлежащий ему аккаунт разместил на одном из видеохостингов комментарий в поддержку и оправдание деятельности террористической организации», — написал он.

Обвиняемый был задержан следователем СК, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключении под стражу.

Недавно сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Санкт-Петербурга по обвинению в оправдании теракта в кафе на Университетской набережной. Следователи установили, что в апреле 2023 года женщина восхваляла в социальных сетях совершенный Дарьей Треповой теракт.

Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля 2023 года. В заведении проходило мероприятие, в ходе которого Дарья Трепова вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку со спрятанным в ней самодельным взрывным устройством. В результате взрыва пострадали десятки человек, включая Татарского. Его спасти не удалось.

Ранее жителя Ухты задержали в Казани по обвинению в оправдании терроризма.

