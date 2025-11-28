В Санкт-Петербурге силовики задержали мигранта по делу об оправдании терроризма

В Санкт-Петербурге силовики задержали мигранта по статье об оправдании теракта в концертном зале «Крокус». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, он поддерживает одну из террористических организаций, запрещенных в России.

«Мужчина опубликовал ряд сообщений в мессенджере Telegram, в которых оправдывал террористов, совершивших расстрел посетителей концертного зала «Крокус сити холл» в марте 2024 года», — сказали агентству.

На допросе задержанный признал свою вину и рассказал, что приехал в РФ на заработки этим летом, а также намеревался стать «шахидом» и «бороться с неверными». В его отношении завели уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Как уточняется, фигуранта также проверяют на другие преступления, в том числе, связанные с сотрудничеством с террористическими структурами.

29 сентября в ходе судебного процесса по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», потерпевшие дали показания о том, что слышали, как нападавшие использовали арабский язык в общении друг с другом, а также вели телефонный разговор с женщиной.

Одна из пострадавших засвидетельствовала, что при стрельбе в зале и коридоре террористы обменялись короткими репликами на арабском языке. Она также сообщила о женском голосе, разговаривающем с боевиками на том же языке. По мнению свидетельницы, разговор велся по телефону, так как рядом с нападавшими никого не наблюдалось.

Ранее суд арестовал на 14 суток мужчину за комментарий о теракте в «Крокусе».