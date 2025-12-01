На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Риелтор оценил идею удерживать недвижимость у покупателя для защиты от скамеров

true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Риелтор Константин Барсуков в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева ввести механизм удержания недвижимости у покупателя в качестве залога на период возврата денег продавцом в случае признания судом сделки недействительной.

Эксперт счел данную меру справедливой.

«Если суд установил двустороннюю реституцию, то довольно справедливо, чтобы встречные обязательства тоже исполнялись. Очевидно, что если одна сторона получила квартиру, а вторая не получила деньги, то это не является справедливой ситуацией. Подобную меру надо каким-то образом решать», — сказал Барсуков.

При этом, по его мнению, необходимо внимательно изучить законодательство о банкротстве, чтобы одно другому не противоречило.

Как заявил накануне Кошелев, если акт купли-продажи недвижимости уже совершен, но продавец якобы не осознавал свои действия, необходимо обезопасить ответчика соответствующим образом.

В случае признания судом сделки недействительной, он предложил ввести правило встречного исполнения — если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру.

Ранее юрист рассказал, как защититься при покупке квартиры на вторичном рынке.

