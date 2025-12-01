Airbus устранил уязвимость у самолетов A320

Европейский концерн Airbus обновил программное обеспечение после выявления уязвимости из-за солнечного излучения почти в 6 тыс. самолетах модели A320. Об этом говорится в заявлении компании.

«Из примерно 6 тыс. потенциально затронутых этой проблемой самолетов подавляющее большинство уже получили необходимые модификации. Мы работаем с нашими клиентами-авиакомпаниями, чтобы помочь с модификацией менее чем 100 оставшихся самолетов, чтобы обеспечить их возвращение в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

До этого концерн Airbus заявил, что проведет экстренное обновление программного обеспечения самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. По итогам анализа сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

На этом фоне авиакомпании по всему миру начали сообщать о задержках и отмене рейсов. Меры, в частности, приняли французская Air France, японская All Nippon Airways, новозеландская Air New Zealand саудовская Flynas. Перебои могут возникнуть в работе авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express.

