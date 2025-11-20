На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на предложение главы Airbus разместить ядерное оружие в Европе

Песков: Россия негативно относится к размещению ТЯО в Европе
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Кремль относится негативно к предложению главы Airbus Рене Обермана разместить в Европе тактическое ядерное оружие (ТЯО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что европейцы теряют сдержанность, нагнетают, допуская такие заявления.

«Относимся негативно. Калининград — это Россия. На фоне настроений в Европе РФ делает все необходимое для обеспечения своей безопасности», — отметил Песков.

20 ноября председатель совета директоров Airbus Рене Оберман заявил на Берлинской конференции по безопасности, что Европе нужно обзавестись тактическим ядерным оружием для успешного противодействия России.

По мнению Обермана, размещение более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах «Искандер-М» в Калининградской области стало «ахиллесовой пятой» европейских стран. В связи с этим, по его словам, Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства-члены Евросоюза должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень. Оберман отметил, что это станет «весомым признаком сдерживания».

Ранее в Кремле высказались о новом плане по Украине из 28 пунктов.

