По всему миру начали задерживать рейсы из-за проблем у Airbus A320

РИА «Новости»

Авиакомпании по всему миру начали сообщать о задержках и отмене рейсов на фоне обновления программного обеспечения (ПО) у самолетов Airbus 320.

Так, саудовская авиакомпания Flynas сообщила в социальной сети Х, что меры были приняты после получения директивы от Airbus.

«В связи с этим на части нашего авиапарка будет проведена перекалибровка программного обеспечения и технических характеристик, что приведет к увеличению времени между выполнением ограниченного количества рейсов и некоторым задержкам в нашем рабочем графике», — говорится в сообщении.

Об аналогичных мерах в соцсети X сообщила новозеландская авиакомпания Air New Zealand. По ее данным, из-за обновления ПО у самолетов в выполнении полетов могут возникнуть перебои.

При этом индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в отрасли заявил, что перебои могут возникнуть в работе авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express.

Несколькими часами ранее Airbus заявил, что проведет экстренное обновление программного обеспечения самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. По итогам анализа сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

На этом фоне авиакомпания Air France отменила 35 рейсов. Японский перевозчик All Nippon Airways при этом отменил 65 внутренних полетов.

Ранее в Кремле ответили на предложение главы Airbus разместить ядерное оружие в Европе.

