На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чекалин в суде признал вину

РИА: Чекалин заявил в суде, что вину признает, но орггруппы не было
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогер Артем Чекалин признал вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«Полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном, но не согласен с квалификацией, должна быть 198 статья УК (уклонение физлица от уплаты налогов - ред.). И не согласен с квалифицирующим признаком - преступление совершено организованной группой. Вместе с тем, я делаю все, чтоб погасить ущерб», — сказал Чекалин в Гагаринском суде Москвы.

28 ноября защита находящейся под домашним арестом по делу о выводе в ОАЭ 251,5 миллиона рублей Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) подала ходатайство в суд для получения разрешения на посещение врача в рамках медицинского обследования по беременности.

До этого возлюбленный Чекалиной, Луис Сквиччиарини, рассказал о сложностях, с которыми сталкивается семья во время беременности блогерши. По словам мужчины, у Лерчек диагностированы анемия и гестоз, поэтому ей требуется постоянный врачебный контроль и регулярные визиты в клинику.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. На суд 24 ноября она приехала со Сквиччириани. Тогда же ей продлили арест на полгода.

Ранее сообщалось, что Лерчек может родить в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами