Чекалин в суде признал вину

РИА: Чекалин заявил в суде, что вину признает, но орггруппы не было

Блогер Артем Чекалин признал вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«Полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном, но не согласен с квалификацией, должна быть 198 статья УК (уклонение физлица от уплаты налогов - ред.). И не согласен с квалифицирующим признаком - преступление совершено организованной группой. Вместе с тем, я делаю все, чтоб погасить ущерб», — сказал Чекалин в Гагаринском суде Москвы.

28 ноября защита находящейся под домашним арестом по делу о выводе в ОАЭ 251,5 миллиона рублей Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) подала ходатайство в суд для получения разрешения на посещение врача в рамках медицинского обследования по беременности.

До этого возлюбленный Чекалиной, Луис Сквиччиарини, рассказал о сложностях, с которыми сталкивается семья во время беременности блогерши. По словам мужчины, у Лерчек диагностированы анемия и гестоз, поэтому ей требуется постоянный врачебный контроль и регулярные визиты в клинику.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. На суд 24 ноября она приехала со Сквиччириани. Тогда же ей продлили арест на полгода.

Ранее сообщалось, что Лерчек может родить в СИЗО.