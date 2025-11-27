На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У беременной Лерчек возникли проблемы со здоровьем: «Ситуация сложная»

У блогерши Чекалиной диагностированы анемия и гестоз на фоне беременности
true
true
true
close
im__lu_lerchek_life/Instagramm

Возлюбленный Валерии Чекалиной, Луис Сквиччиарини, рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал о сложностях, с которыми сталкивается семья во время беременности блогерши.

По словам мужчины, у Лерчек диагностированы анемия и гестоз, поэтому ей требуется постоянный врачебный контроль и регулярные визиты в клинику. Также Сквиччиарини уточнил, что последнее УЗИ проводилось на 18‑й неделе беременности, а сейчас блогерша находится на 25-й неделе.

«Сейчас моя главная задача — обеспечить им максимальную заботу и сделать все возможное для их здоровья и безопасности. Все наши мысли и молитвы направлены на то, чтобы у Леры была возможность безопасно родить. Ситуация сложная, и мы очень на это надеемся», — заявил Луис.

Пол будущего ребенка родители по-прежнему не раскрыли, но пообещали поклонникам обязательно сообщить об этом в будущем.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. На суд 24 ноября она приехала со Сквиччириани. Тогда же ей продлили арест на полгода.

Ранее СМИ раскрыли, сколько зарабатывают Дибровы на скандале с разводом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами