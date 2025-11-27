У беременной Лерчек возникли проблемы со здоровьем: «Ситуация сложная»

Возлюбленный Валерии Чекалиной, Луис Сквиччиарини, рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал о сложностях, с которыми сталкивается семья во время беременности блогерши.

По словам мужчины, у Лерчек диагностированы анемия и гестоз, поэтому ей требуется постоянный врачебный контроль и регулярные визиты в клинику. Также Сквиччиарини уточнил, что последнее УЗИ проводилось на 18‑й неделе беременности, а сейчас блогерша находится на 25-й неделе.

«Сейчас моя главная задача — обеспечить им максимальную заботу и сделать все возможное для их здоровья и безопасности. Все наши мысли и молитвы направлены на то, чтобы у Леры была возможность безопасно родить. Ситуация сложная, и мы очень на это надеемся», — заявил Луис.

Пол будущего ребенка родители по-прежнему не раскрыли, но пообещали поклонникам обязательно сообщить об этом в будущем.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. На суд 24 ноября она приехала со Сквиччириани. Тогда же ей продлили арест на полгода.

