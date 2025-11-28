На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о посещении врача

Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о проведении осмотра по беременности
true
true
true
close
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Защита находящейся под домашним арестом по делу о выводе в ОАЭ 251,5 миллиона рублей Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) подала ходатайство в суд для получения разрешения на посещение врача в рамках медицинского обследования по беременности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Виктора Дугина.

Он добавил, что сторона защиты также обжаловала продление Чекалиной домашнего ареста до 10 мая 2026 года.

До этого возлюбленный Чекалиной, Луис Сквиччиарини, рассказал о сложностях, с которыми сталкивается семья во время беременности блогерши. По словам мужчины, у Лерчек диагностированы анемия и гестоз, поэтому ей требуется постоянный врачебный контроль и регулярные визиты в клинику.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. На суд 24 ноября она приехала со Сквиччириани. Тогда же ей продлили арест на полгода.

Ранее сообщалось, что Лерчек может родить в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами