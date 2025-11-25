Лерчек может родить в СИЗО

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с порталом «Страсти» не исключила, что блогерша Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) может родить в СИЗО.

По мнению Меркачевой, Чекалиной стоит предоставить отсрочку. Она назвала роды в СИЗО противными, негуманными и несправедливыми.

«Потому что преступление экономическое. Если отсрочку не дадут, то, скорее всего, рожать она будет, сидя в СИЗО. Потому что в случае назначения реального срока Лерчек арестуют. Она, конечно же, подаст апелляцию. И пока будет назначаться апелляция, пока она будет рассмотрена, пройдет минимум полгода. Соответственно, как раз подойдет время родов. И получается, что до апелляции она уже родит», — отметила член СПЧ.

Меркачева добавила, что в этом случае Лерчек отправится в колонию вместе с ребенком после родов. Женщина выступила против подобного. Она заявила, что дети должны появляться на свет на свободе. Член СПЧ уверена, что Чекалиной нужно дать шанс на рождение и воспитание ребенка в нормальных условиях.

«Я уверена, что сама Лерчек это оценит и никогда больше ничего не совершит противоправного», — заключила Меркачева.

Ранее танцор Сквиччиарини назвал беременность Лерчек самым важным этапом в жизни.