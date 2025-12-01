«Радиостанция Судного дня» передала еще одно послание

«Радиостанция Судного дня» передала четвертое за день сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По его данным, слово прозвучало в эфире в 15:48 по московскому времени.

«НЖТИ 22119 ОШОХЛЫЩ 9090 2327», — цитирует канал радиостанцию.

Значения слова «Ошохлыщ» неизвестно.

Третьим сообщением 1 декабря было слово «поддержка», вторым — «утюгонит».

В первом сообщении в понедельник «Жужжалка» передала крайне редкое сообщение, состоявшее не из одного, а из двух слов — «зоопарк» и «плюшоввод».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».