«Радиостанция Судного дня» передала сообщение со словом «утюг»

«Радиостанция Судного дня» передала второе за день сообщение — слово «утюгонит». Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 27077 УТЮГОНИТ 6373 2890», — говорится в посте.

Его значение неизвестно.

1 декабря УВБ-76 передала крайне редкое сообщение, состоявшее не из одного, а из двух слов: «НЖТИ 36590 ЗООПАРК 1144 6637 ПЛЮШОВВВОД 7614 6467».

«Жужжалка», как нередко в народе называют станцию, выходила в эфир с одиночными словами. Так, в одном из последних включений прозвучало слово «математичка», а 27 ноября станция передавала слова «разгонистый» и «лордочар».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».