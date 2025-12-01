«Радиостанция Судного дня» передала третье послание за день

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с третьим сообщением за день и передала слово «поддержка». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным канала, слово озвучили в эфире в 13:39 по московскому времени.

«НЖТИ 11126 ПОДДЕРЖКА 9689 0875», — говорится в сообщении.

В первом сообщении за 1 декабря «Жужжалка» передала крайне редкое сообщение, состоявшее не из одного, а из двух слов — «зоопарк» и «плюшоввод». Спустя час в эфире радиостанции прозвучало еще одно слово — «утюгонит».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».