Глава Иваново уволился по собственном желанию

РИА: глава города Иваново Шаботинский покинул должность по собственном желанию
true
true
true
close
Shutterstock

Глава города Иваново Александр Шаботинский покинул должность по собственной воле. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Ивановской гордумы.

«Он (Шаботинский – ред.) написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы города сегодняшним числом по собственному желанию», — заявили представители ведомства.

Там отметили, что отставку чиновника приняли депутаты по результатам голосования на пленарном заседании Ивановской городской думы.

Шаботинский был избран главой Иваново 24 июля 2024 года. До этого он находился на посту первого заместителя, однако был вынужден перенять обязанности после ухода с руководящей должности бывшего главы Владимира Шарыпова.

В ноябре глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил, что решил покинуть свой пост после антикоррупционной проверки. Артемов выразил уверенность, что город продолжит развиваться, и все планы и проекты будут исполнены на должном уровне и в срок.

Ранее глава Симферопольского района Крыма покинул свой пост.

