Мэр Рязани покинул пост после антикоррупционной проверки

Мэр Рязани Артемов заявил, что покинул пост по собственному желанию
true
true
true
close
Виталий Артёмов/VK

Глава администрации Рязани Виталий Артемов решил покинуть свой пост. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани», — написал Артемов.

Он выразил уверенность, что город продолжит развиваться, и все планы и проекты будут исполнены на должном уровне и в срок.

В октябре стало известно об отстранении Артемова из‑за подозрений в коррупции. По информации Mash, решение приняла местная городская дума из‑за антикоррупционной проверки. У мэра оказалось в обороте несколько миллионов рублей, не указанных в декларации.

Кроме того, президиум регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение о приостановлении полномочий Артемова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума.

Исполняющим обязанности главы администрации Рязани стал заместитель мэра Дмитрий Лощинин.

Ранее у экс-замгубернатора Рязанской области Грекова конфисковали имущество на 70 млн рублей.

