Россия и Саудовская Аравия подпишут соглашение об отмене виз

Российская Федерация и Королевство Саудовская Аравия 1 декабря подпишут соглашение о взаимной отмене виз для граждан обеих стран. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на российско-саудовском деловом форуме, передает ТАСС.

«Решили разрешить нашим гражданам путешествовать свободно без виз между двумя странами, и сегодня мы подпишем это соглашение», — сказал министр.

Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене виз 27 ноября.

Теперь граждане обеих стран смогут находиться на территории России и Саудовской Аравии без виз до 90 дней. Для въезда в эти страны туристам потребуется предъявить действующий заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

В рамках безвизового режима граждане РФ и Саудовской Аравии не смогут устроиться на работу, учебу или получить постоянное проживание. Для этого им необходимо получить соответствующие разрешения.

До подписания соглашения для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужна была виза, благодаря которой туристы могли находиться на территории страны до 90 дней.

Ранее гражданам Китая разрешили въезжать в Россию без виз.