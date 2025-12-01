На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В АТОР рассчитывают на увеличение турпотока из Китая в Россию

АТОР: турпоток из Китая в РФ вырастет минимум на 30% после отмены виз
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Туристический поток из Китая в Россию вырастет минимум на 30% на фоне отмены виз для туристов из КНР. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В первую очередь китайских туристов привлекают крупные мегаполисы, включая Москву, Петербург и другие миллионники. Также спросом пользуются малые аутентичные города с богатой историей — Суздаль, Кострома», — добавила она.

Граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в Россию без виз не более чем на 30 дней.

До этого сообщалось, что Китай усилил досмотр на границе для российских туристов. Причиной якобы стал большой наплыв отдыхающих после недавнего введения безвизового режима.

В АТОР добавили, что введение безвизового режима с Китаем вряд ли значительно увеличит турпоток в Россию, так как выездной отдых граждан этой страны находится под контролем правительства.

Ране стало известно, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Россию.

