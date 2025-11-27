«Радиостанция Судного дня» вновь вышла в эфир

«Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир и передала слово «разгонистый». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение, зафиксированное 27 ноября в 11:22 по мск, звучало как «НЖТИ 77461 РАЗГОНИСТЫЙ 3777 9255».

До этого «Жужжалка» выходила в эфир 24 ноября. Тогда было передано слово «персолюкс».

23 ноября «Радиостанция Судного дня» передавала слово «смотренье».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».