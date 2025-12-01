Радиостанция Судного дня вышла в эфир с необычным кодовым сигналом

Радиостанция УВБ-76 передала крайне редкое сообщение, состоявшее не из одного, а из двух слов. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По его данным, в 11:22 мск 1 декабря станция отправила кодовое сообщение «НЖТИ 36590 ЗООПАРК 1144 6637 ПЛЮШОВВВОД 7614 6467».

«Жужжалка», как нередко в народе называют станцию, выходила в эфир с одиночными словами. Так, в одном из последних включений прозвучало слово «математичка», а 27 ноября станция передавала слова «разгонистый» и «лордочар».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

