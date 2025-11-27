«Радиостанция Судного дня» передала второе послание за день

«Радиостанция Судного дня» второй раз за день вышла в эфир и передала слово «лордочар». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным канала, слово озвучили в эфире в 13:10 по московскому времени.

«НЖТИ 34378 ЛОРДОЧАР 4284 6614», — передала станция.

До этого «Жужжалка» выходила в эфир 24 ноября. Тогда было передано слово «персолюкс».

За день до этого станция передавала слово «смотренье».

В последнее время УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие перед началом СВО в 2022 году. В частности, 13 ноября в эфире радиостанции прозвучало слово, которое транслировалось 19 февраля 2022 года — «ржавленье». Что именно оно означает, неизвестно.

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».