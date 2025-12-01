Тела бизнесмена Новака и его супруги нашли в пустыне ОАЭ

Тела бизнесмена Романа Новака и его супруги обнаружили в ОАЭ. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, их нашли в пустыне на пустыре около двух недель назад. Подробности о том, какие травмы были на их телах, и другие детали не приводятся.

Об убийстве пары стало известно в октябре после того, как в полицию обратились их родственники. Супруги находились в ОАЭ и должны были встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их к озеру, где они пересели в салон другой машины. После этого пара не выходила на связь.

Предполагалось, что похитители требовали у бизнесмена крупную сумму, которую он мог держать на криптокошельке. Тела Новака и его жены якобы расчленили.

Сотрудники правоохранительных органов России задержали причастных к убийству. Они, по версии МВД, заблаговременно арендовали машину и помещения, где удерживали семью.

