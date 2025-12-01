На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тела бизнесмена Новака и его супруги нашли в пустыне ОАЭ

78.ru: тела Романа Новака и его жены нашли в ОАЭ
true
true
true
close
t0r/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тела бизнесмена Романа Новака и его супруги обнаружили в ОАЭ. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, их нашли в пустыне на пустыре около двух недель назад. Подробности о том, какие травмы были на их телах, и другие детали не приводятся.

Об убийстве пары стало известно в октябре после того, как в полицию обратились их родственники. Супруги находились в ОАЭ и должны были встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их к озеру, где они пересели в салон другой машины. После этого пара не выходила на связь.

Предполагалось, что похитители требовали у бизнесмена крупную сумму, которую он мог держать на криптокошельке. Тела Новака и его жены якобы расчленили.

Сотрудники правоохранительных органов России задержали причастных к убийству. Они, по версии МВД, заблаговременно арендовали машину и помещения, где удерживали семью.

Ранее жене расчлененного рэпера Энди Картрайта вынесли приговор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами