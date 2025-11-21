Жене расчлененного рэпера Энди Картрайта вынесли приговор. Ей стало плохо в зале суда

Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге, 21 ноября 2025 года

Резонансное дело о гибели звезды рэп-баттлов Энди Картрайта, расчлененное тело которого было обнаружено в 2020 году в Санкт-Петербурге, наконец разрешилось. Суд приговорил жену рэпера Марину Кохал к 12,5 года колонии по обвинению в убийстве супруга. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Приговор Марине Кохал

Марину Кохал признали виновной в убийстве ее мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). 41-летнюю женщину приговорили к 12,5 года колонии общего режима.

«Признать Кохал виновной по ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет в исправительной колонии общего режима», — огласила решение судья Смольнинского районного суда Петербурга Мария Щеглова (цитата по РИА Новости).

Следствие установило, что в 2020 году Кохал ввела супругу смертельную дозу лекарства, от которой он впоследствии скончался, — и при этом не стала вызывать скорую помощь. Затем женщина расчленила тело на 15 частей, уничтожила некоторые внутренние органы, «подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли».

В последнем слове Кохал призналась, что чувствует «стыд и боль» из-за содеянного. Она также заявила, что считает свой поступок «идиотским», и принесла извинения.

«Я годы работаю над собой с психотерапевтом после произошедшего. Мне важно каждую встречу со специалистом убеждаться, что, кроме помутнения в той ситуации пять лет назад, я в порядке», — заявила женщина, добавив, что ее действия были направлены «на защиту от зла, но горя в итоге стало только больше».

После оглашения приговора Кохал, так и не признавшей вину в убийстве, стало плохо, ей понадобилась помощь врачей .

«Во время объявления приговора Марина Кохал почувствовала себя плохо. Она села на стул, закрыла лицо руками и заплакала. Женщине вызвали медицинскую помощь. Журналистов попросили временно покинуть зал» , — пишет mk.ru.

Комментируя решение суда, адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит отметил, что семья Энди Картрайта им довольна. «Мы довольны приговором суда, он является справедливым. Мы рады, что осужденной не удалось выйти «сухой из воды» и избежать наказания за совершенное ею убийство Александра Юшко», — сказал он «Газете.Ru».

Расследование убийства Энди Картрайта

О гибели Энди Картрайта СМИ стало известно 30 июля 2020 года, скончался рэпер при этом еще 24 июля . Следствие по резонансному делу шло более пяти лет. Жена музыканта Марина Кохал изначально не скрывала, что именно она расчленила тело супруга , — однако, по ее словам, умер он якобы от наркотической передозировки, являясь зависимым и не желая обращаться к наркологу. Решение избавиться от останков женщина объясняла желанием скрыть обстоятельства смерти от его фанатов: «Лучше он просто исчезнет».

Кохал была задержана 31 июля 2020 года. После этого несовершеннолетний сын женщины от музыканта оказался у ее матери. Однако вскоре и тещу Картрайта задержали по подозрению в причастности к убийству, ребенок попал в детский дом — и даже когда мать обвиняемой освободили, она не смогла добиться возвращения внука. Впоследствии мальчик переехал жить к тете, сестре Кохал.

close Марина Кохал и Энди Картрайт kararatrait/vk.com

Сама обвиняемая в октябре 2021 года по решению Санкт-Петербургского городского суда была переведена под домашний арест, в августе 2024-го ее освободили под запрет определенных действий. Женщина продолжала утверждать, что непричастна к смерти рэпера .

Следствие и представители близких Энди Картрайта же настаивали на том, что передозировки у музыканта не было. Более того, у Кохал и Юшко якобы имелся брачный договор, артист отдавал почти все свои деньги жене, собственных не имел. Незадолго до гибели он также якобы собирался уйти от супруги к любовнице.

Кто такой Энди Картрайт

Настоящее имя рэпера — Александр Юшко, он родился в 1990 году в городе Нежине Украинской ССР. Его родители были преподавателями музыки, Юшко с детства умел играть на фортепиано, однако о карьере артиста в молодости не помышлял — планировал стать либо частным детективом, либо адвокатом.

Как хип-хоп исполнитель дебютировал в студенческие годы, когда в составе группы 7085 выпустил альбом «No comments», после чего, в 2012-м, представил публике и свой дебютный сольник — «Магия мутных вод». В общей сложности на счету Энди Картрайта девять релизов, включая посмертный, который вышел в 2020 году.

close Энди Картрайт во время баттла с Giga1, 2018 год versusbattleru/YouTube

Широкую известность Юшко получил благодаря рэп-баттлам. В 2010-е он соревновался в этом формате со многими звездами российского рэпа, включая Грязного Рамиреса, Млечного, ATL и Obe 1 Kanobe — последнего недавно приговорили к восьми годам колонии строго режима за наркотики.

Там же, на рэп-баттлах, Энди Картрайт, по рассказам друзей, познакомился с будущей супругой. В одном из интервью андерграундный музыкант, никогда не стремившийся к большой популярности, признавался, что именно семья, жена и ребенок, заставляли его активно заниматься творчеством: «Что мне не дает покоя? Мысль о том, что каждый день нужно делать что-то полезное для себя и близких. Это не дает мне покоя в том смысле, что помогает не тормозить и быть всегда в движении».