Представлялся другом Дурова: кто и зачем убил в ОАЭ криптобизнесмена из Петербурга

Криптобизнесмена из Петербурга Романа Новака и его супругу убили в ОАЭ после того, как пытались выманить у него доступ к криптокошельку. С телефона погибшего велась переписка с просьбой занять $200 тыс. — неясно, писал ли он сам или злоумышленники. МВД сообщило о задержании подозреваемых в России. Новак ранее был судим за мошенничество, и, по данным Mash, мог похитить у инвесторов около $500 млн.

С телефона криптотрейдера Романа Новака, убитого вместе с супругой в ОАЭ, велась переписка с просьбой занять $200 тыс., сообщает Telegram-канал «112».

«Мне срочно нужно отправить 200 тыс. долларов за работу людям», - говорится в сообщении, опубликованном каналом.

Не ясно, сам ли Новак отправил эти сообщения своим контактам или это сделали злоумышленники, завладевшие его телефоном. Переписку изучает следствие.

Аресты преступников

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Газете.Ru», что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали лиц, подозреваемых в причастности к похищению и убийству Романа и Анны Новак в ОАЭ.

«Предварительно установлено, что задержанные причастны к исчезновению супругов из Санкт-Петербурга в одной из стран Ближнего Востока, где они проживали в последнее время. По имеющимся данным, в октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности. Их сообщники помогали организовать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали семейную пару», — пояснила официальный представитель МВД России.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемые также были задержаны в Ставропольском и Краснодарском краях. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается, уточнила представитель МВД.

В свою очередь, «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщает, что по делу были задержаны семь человек: трое непосредственных исполнителей и четверо соучастников-дропперов. По данным издания, тела Новаков были расчленены, упакованы в пакеты и разложены в различных контейнерах в окрестностях торгового центра в Хатте.

Романа Новака и его жену в начале октября заманили на арендованную виллу в Хатте под предлогом встречи с потенциальными инвесторами. Преступники рассчитывали получить доступ к криптокошельку Новака, на котором, по их предположению, хранились миллионы долларов. Однако счет оказался пуст. После этого супругов убили.

Двое подозреваемых — Константин Шахт и Юрий Шарыпов — были арестованы Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга и отправлены в СИЗО до 28 декабря. Шарыпов частично признал вину и просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В свою очередь, Шахт, ранее работавший полицейским, вину по делу не признал.

Кто такой Роман Новак

Уроженец Санкт-Петербурга Роман Новак позиционировал себя как криптобизнесмен и утверждал, что является другом основателя Telegram Павла Дурова. По данным портала 78.ru, в 2016–2017 годах он похитил у инвесторов криптокошелька Transcrypt и проекта «Спорт в народ» более 7 млн рублей. В 2018 году Новака приговорили к шести годам колонии за мошенничество в особо крупном размере.

По данным Telegram-канала Mash, бизнесмен был освобожден досрочно и вскоре вместе с женой и детьми переехал в Дубай, где возобновил активность в криптовалютной сфере.

Как отмечает Mash, Новак привлекал инвестиции в новый криптопроект Fintopio, также представляясь другом Павла Дурова. Он предлагал инвесторам приобрести облигации компании и токены криптовалюты TON со скидкой 30-50%. Минимальная сумма вложений составляла $1 млн, средства замораживались на три года с обещанием разблокировки в 2025 году. Когда инвесторы попытались вывести активы, оказалось, что заявленные токены не существуют. Предпринимателю удалось привлечь около $500 млн на развитие платформы Fintopio, после чего он скрылся в Южной Африке.