«Друга Дурова» и его супругу убили и расчленили в ОАЭ. Но это может быть инсценировкой

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным СМИ, речь идет о криптотрейдере Романе Новаке, называвшем себя «другом Дурова», и его супруге Анне.
Как сообщили в ведомстве, в правоохранительные органы обратились их родственники.
«По данным следствия, 2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала», — говорится в публикации.
SHOT, «Фонтанка» и 78 канал рассказали, что пару россиян сначала похитили, а затем убили. К похищению супругов может быть причастен кто-то из обманутых инвесторов.
Что известно об убийстве?
По данным «78» и SHOT, неизвестные похитили Новака и его супругу, после чего вымогали у них крупную сумму денег. «Фонтанка» уточнила, что целью был криптокошелек мужчины, на котором, как предполагалось, лежат миллиарды долларов, однако на деле он оказался пустым.
«После 4 октября их телефоны еще два дня фиксировались в Хатте и Омане, а затем в Кейптауне (ЮАР). Вскоре после этого сигнал пропал», — сообщил 78.
«Фонтанка» добавила, что убийство, предварительно, произошло на съемной вилле в пригороде города Хатта. С россиянами жестоко расправились — их тела расчленили, расфасовали по пакетам и оставили в разных контейнерах в окрестностях торгового центра в Хатте. RT со ссылкой на источник уточнил, что тела пока не нашли.
SHOT и 78 канал утверждают, что преступление уже раскрыто. По данным изданий, похитители и убийцы пары являются гражданами России. Их уже задержали и в ближайшее время доставят в Санкт-Петербург. При этом RT утверждает, что на данный момент могут быть задержаны не все подозреваемые, однако те, кого уже поймали, признали свою вину.
У пары остались двое несовершеннолетних детей. «78» пишет, что их уже забрал дедушка.
При этом Mash сообщил, что похищение и убийство пары может быть фейком. По мнению коллег-инвесторов, Роман Новак мог инсценировать исчезновение, чтобы уйти от долгов. Такого же мнения, как добавил Telegram-канал, придерживается и тесть криптотрейдера.
Кто такой Роман Новак?
Рома Новак позиционировал себя как криптобизнесмен и называл себя другом Павла Дурова, создав образ успешного предпринимателя. Однако на деле мужчина оказался мошенником. По данным SHOT, в 2016-2017 годах он похитил у двух петербургских бизнесменов более 7 млн рублей. Так, совладельцу проекта «Спорт в народ» Новак пообещал внести более 6,3 млн рублей на счета компании, но присвоил из них 3,3 млн. По такой же схеме он обманул совладельца Transcrypt, похитив у него 4 млн рублей. RT сообщал, что по этим эпизодам суд в 2020 году приговорил Новака к шести годам колонии общего режима, но он, судя по всему, освободился раньше.
После освобождения Новак уехал в Дубай и, как сообщал Mash, «взялся за старое».
«Сначала он представлялся замом вице-президента тг Ильи Перекопского и членом совета директоров мессенджера. Затем пытался продать якобы облигации телеги перед общественным релизом и TON-токены со скидкой до 50%. Минимальный вход — $1 млн, для богатеньких была рассрочка. Для убедительности использовал поддельные скрины, легенды о шейхах и инсайды якобы от людей из окружения Дурова», — писал Telegram-канал.
После этого Новак запустил еще один «проект» — приложение для быстрых криптопереводов Fintopio. Его разработку он заказал у украинских специалистов, а сам стал искать инвесторов, уверяя их, что проект связан с крупными IT-игроками. Здесь он также использовал легенды о «связях» с арабскими принцами и Дуровым.
Однако, как только Новак получил деньги, он сразу сбежал. По данным Mash, на этот раз в Кейптаун. Там же осели и вложенные в Fintopio $500 млн.