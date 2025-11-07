«Друга Дурова» и его супругу убили и расчленили в ОАЭ. Но это может быть инсценировкой

В ОАЭ похитили и убили российского криптотрейдера Романа Новака и его супругу Анну. По данным СК, пара перестала выходить на связь еще в начале октября после встречи с неустановленными инвесторами в городе Хатта. СМИ сообщили, что подозреваемых уже задержали, ими оказались граждане России. При этом, по другой версии, Роман Новак мог инсценировать свою смерть, чтобы уйти от долгов. Ранее он обманул инвесторов, которые вложили в его проект $500 млн, и скрылся с деньгами за границей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным СМИ, речь идет о криптотрейдере Романе Новаке, называвшем себя «другом Дурова», и его супруге Анне.

Как сообщили в ведомстве, в правоохранительные органы обратились их родственники.

«По данным следствия, 2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала», — говорится в публикации.

SHOT, «Фонтанка» и 78 канал рассказали, что пару россиян сначала похитили, а затем убили. К похищению супругов может быть причастен кто-то из обманутых инвесторов.

Что известно об убийстве?

По данным «78» и SHOT, неизвестные похитили Новака и его супругу, после чего вымогали у них крупную сумму денег. «Фонтанка» уточнила, что целью был криптокошелек мужчины, на котором, как предполагалось, лежат миллиарды долларов, однако на деле он оказался пустым.

«После 4 октября их телефоны еще два дня фиксировались в Хатте и Омане, а затем в Кейптауне (ЮАР). Вскоре после этого сигнал пропал», — сообщил 78.

«Фонтанка» добавила, что убийство, предварительно, произошло на съемной вилле в пригороде города Хатта. С россиянами жестоко расправились — их тела расчленили, расфасовали по пакетам и оставили в разных контейнерах в окрестностях торгового центра в Хатте. RT со ссылкой на источник уточнил, что тела пока не нашли.

SHOT и 78 канал утверждают, что преступление уже раскрыто. По данным изданий, похитители и убийцы пары являются гражданами России. Их уже задержали и в ближайшее время доставят в Санкт-Петербург. При этом RT утверждает, что на данный момент могут быть задержаны не все подозреваемые, однако те, кого уже поймали, признали свою вину.

У пары остались двое несовершеннолетних детей. «78» пишет, что их уже забрал дедушка.

При этом Mash сообщил, что похищение и убийство пары может быть фейком. По мнению коллег-инвесторов, Роман Новак мог инсценировать исчезновение, чтобы уйти от долгов. Такого же мнения, как добавил Telegram-канал, придерживается и тесть криптотрейдера.

Кто такой Роман Новак?

Рома Новак позиционировал себя как криптобизнесмен и называл себя другом Павла Дурова, создав образ успешного предпринимателя. Однако на деле мужчина оказался мошенником. По данным SHOT, в 2016-2017 годах он похитил у двух петербургских бизнесменов более 7 млн рублей. Так, совладельцу проекта «Спорт в народ» Новак пообещал внести более 6,3 млн рублей на счета компании, но присвоил из них 3,3 млн. По такой же схеме он обманул совладельца Transcrypt, похитив у него 4 млн рублей. RT сообщал, что по этим эпизодам суд в 2020 году приговорил Новака к шести годам колонии общего режима, но он, судя по всему, освободился раньше.

После освобождения Новак уехал в Дубай и, как сообщал Mash, «взялся за старое».

«Сначала он представлялся замом вице-президента тг Ильи Перекопского и членом совета директоров мессенджера. Затем пытался продать якобы облигации телеги перед общественным релизом и TON-токены со скидкой до 50%. Минимальный вход — $1 млн, для богатеньких была рассрочка. Для убедительности использовал поддельные скрины, легенды о шейхах и инсайды якобы от людей из окружения Дурова», — писал Telegram-канал.

После этого Новак запустил еще один «проект» — приложение для быстрых криптопереводов Fintopio. Его разработку он заказал у украинских специалистов, а сам стал искать инвесторов, уверяя их, что проект связан с крупными IT-игроками. Здесь он также использовал легенды о «связях» с арабскими принцами и Дуровым.

Однако, как только Новак получил деньги, он сразу сбежал. По данным Mash, на этот раз в Кейптаун. Там же осели и вложенные в Fintopio $500 млн.