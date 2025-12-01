На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти ряда городов Германии отказались от новогодней иллюминации

Bild: ряд городов ФРГ отказались от рождественского освещения в целях экономии
true
true
true
close
Ebrahim Noroozi/AP

Власти ряда городов Германии решили частично или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения на улицах в целях экономии. Об этом сообщает газета Bild.

В Дрездене не будет праздничной иллюминации на улице Кенигсштрассе в барочном квартале. Обычно 80 лип на ней в предрождественские дни украшались гирляндами.

В Штутгарте местные власти решили не освещать некоторые скульптуры, которые обычно «горели» в вечернее время суток. В Луккенвальде и Хильдесхайме организован сбор средств на рождественское освещение.

По данным издания Zeit, Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда. Согласно информации издания, что на территории ФРГ активно сокращается число высокооплачиваемых рабочих мест в промышленной сфере, это связано в том числе с ценами на газ.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратился к гражданам ФРГ с призывом либо принять радикальные реформы, либо быть готовыми к экономическому спаду. Он отметил, что страна находится в середине важного, возможно, решающего этапа своей современной истории. Многое должно измениться, чтобы остаться на прежнем хорошем уровне или даже улучшиться, подчеркнул канцлер.

Ранее глава РФПИ назвал причину деиндустриализации Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами