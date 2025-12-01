Власти ряда городов Германии решили частично или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения на улицах в целях экономии. Об этом сообщает газета Bild.

В Дрездене не будет праздничной иллюминации на улице Кенигсштрассе в барочном квартале. Обычно 80 лип на ней в предрождественские дни украшались гирляндами.

В Штутгарте местные власти решили не освещать некоторые скульптуры, которые обычно «горели» в вечернее время суток. В Луккенвальде и Хильдесхайме организован сбор средств на рождественское освещение.

По данным издания Zeit, Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда. Согласно информации издания, что на территории ФРГ активно сокращается число высокооплачиваемых рабочих мест в промышленной сфере, это связано в том числе с ценами на газ.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратился к гражданам ФРГ с призывом либо принять радикальные реформы, либо быть готовыми к экономическому спаду. Он отметил, что страна находится в середине важного, возможно, решающего этапа своей современной истории. Многое должно измениться, чтобы остаться на прежнем хорошем уровне или даже улучшиться, подчеркнул канцлер.

