Мерц поставил немцев перед выбором между реформами и экономическим кризисом

Мерц призвал немцев принять жесткие реформы, либо пережить экономический спад
Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к гражданам страны с призывом либо принять радикальные реформы, либо быть готовыми к экономическому спаду. Об этом пишет Bloomberg.

«Наша страна находится в середине важного, возможно, решающего этапа своей современной истории. Многое должно измениться, чтобы остаться на прежнем хорошем уровне или даже улучшиться», — заявил Мерц, выступая на мероприятии в Саарбрюккене, посвященном 35-летию воссоединения Германии.

На мероприятии также присутствовал президент Франции Макрон, который выразил солидарность с немецким канцлером. Он заявил о «дегенерации демократии» и призвал европейцев принять сложные экономические, технологические и связанные с безопасностью преобразования.

Bloomberg отмечает, что слова политиков прозвучали на фоне кризиса, который переживает некогда процветающая бизнес-модель ФРГ. Высокие цены на энергоносители, активное проникновение дешевых китайских электромобилей на рынок и растущие расходы на оборону оказывают существенное давление на промышленность страны, отмечает агентство.

Ранее лидер АдГ обвинил правительство Германии в «долговой оргии».

