Глава РФПИ назвал причину деиндустриализации Германии

Дмитриев: сокращение поставок газа в Германию привело к деиндустриализации
Roman Naumov/Global Look Press

Сокращение поставок российского газа в Германию привело страну к деиндустриализации. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Согласно данным исследования Института экономики Германии (IW), 41% промышленных предприятий страны планируют сократить персонал к 2026 году.

«Сокращение поставок более дешевого российского газа является ключевым фактором деиндустриализации», — написал Дмитриев.

По данным издания Zeit, Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда. Отмечается, что на территории ФРГ активно сокращается число высокооплачиваемых рабочих мест в промышленной сфере, это связано в том числе с ценами на газ.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратился к гражданам ФРГ с призывом либо принять радикальные реформы, либо быть готовыми к экономическому спаду. Он отметил, что страна находится в середине важного, возможно, решающего этапа своей современной истории. Многое должно измениться, чтобы остаться на прежнем хорошем уровне или даже улучшиться, подчеркнул канцлер.

Ранее в Германии допустили возобновление поставок газа из России.

