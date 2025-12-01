На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пострадавшую при атаке БПЛА на Каспийск девочку выписали из больницы

Минздрав Дагестана: пострадавшую в Каспийске девочку выписали домой
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Девочку, пострадавшую во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Каспийск в Дагестане, выписали из больницы. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что врачи не диагностировали у ребенка никаких серьезных травм.

«После оказания медицинской помощи она была выписана домой под амбулаторное наблюдение», — говорится в заявлении.

Утром 1 декабря Дагестан подвергся атаке украинских дронов. Как рассказал глава региона Сергей Меликов, БПЛА были уничтожены в небе над Каспийском. На места происшествий выезжали сотрудники оперативных служб, а органы власти работали в режиме штаба для обеспечения безопасности людей и объектов.

При этом министерство здравоохранения республики сообщило, что в Каспийске в результате атаки пострадала 12-летняя девочка. Она получила легкое ранение грудной клетки и была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу.

30 ноября украинские беспилотники нанесли удары по легковому автомобилю в селе Березовка и территории частного домовладения в селе Мощеное в Белгородской области. В результате в первом населенном пункте пострадали два человека, их спасти не удалось. Один из жителей второго населенного пункта получил множественные осколочные ранения и был доставлен в реанимацию.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина.

