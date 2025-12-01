На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане отразили атаку беспилотников

Глава Дагестана Меликов сообщил о сбитых дронах ВСУ над территорией Каспийска
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В республике Дагестан предотвратили атаку вражеских беспилотников, воздушные цели сбили над территорией Каспийска. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, на месте работают оперативные службы, а все органы власти действуют в режиме оперативного штаба для обеспечения безопасности граждан и объектов. Он также призвал жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности избегать открытых участков улиц.

Глава региона напомнил, что в Дагестане действует запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов, дислокации сил Минобороны и объектов критической инфраструктуры. Он подчеркнул важность благоразумия, спокойствия и доверия только официальным источникам информации.

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами. По четыре дрона были сбиты над Белгородской, Брянской, Краснодарской, Новгородской и Ростовской областями. По три БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью. Два беспилотника были обезврежены над Воронежской областью. По одному дрону сбили над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее беспилотник ударил по перевозившему нефть РФ турецкому танкеру.

