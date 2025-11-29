На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина пострадала в при атаке дрона в Белгородской области

Гладков: жительница села Архангельское пострадала при атаке беспилотника ВСУ
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница села Архангельское Белгородской области пострадала в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) — ей оказывают помощь врачи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Архангельское Старооскольского округа подверглось атаке беспилотника ВСУ. Пострадала мирная жительница», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Гладков добавил, что сотрудники скорой помощи доставляют пострадавшую в Старооскольскую окружную больницу, предварительный диагноз — баротравма.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, подчеркнул он.

По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:00 до 23:00 мск уничтожили 21 беспилотник ВСУ. По одному БПЛА нейтрализовали в Ростовской и Орловской областях, восемь — в небе Белгородской области и еще 11 — над акваторией Черного моря.

Ранее в Белгородской области пятилетний ребенок пострадал при атаке ВСУ.

