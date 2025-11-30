Гладков сообщил о новых пострадавших при атаках беспилотников

Гладков: двух жителей Белгородской области не удалось спасти после атаки БПЛА

Двух мирных жителей не удалось спасти, еще один человек получил ранения в результате очередных атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, в селе Березовка Борисовского округа дрон поразил легковой автомобиль. Мужчины, находившиеся внутри, получили слишком серьезные травмы — приехавшие медики ничего не смогли сделать. Машина полностью выгорела.

Еще один инцидент произошел в селе Мощеное Грайворонского округа, где FPV-дрон, как уточнил губернатор, сдетонировал на территории частного домовладения. Пострадавшего мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ, где он находится в реанимации, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте атаки повреждены дом, хозяйственная постройка и автомобиль.

Этим утром в селе Глотово Грайворонского округа дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель.

Ранее средства ПВО сбили украинский дрон над селением в Северной Осетии.