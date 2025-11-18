На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пообещал вскоре отменить визы для туристов из Китая

Россия отменит визы для туристов из Китая в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, передает Telegram-канал Кремля.

«С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — сказал глава государства.

15 сентября власти Китая ввели безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам китайских граждан и других стран Пекин принял решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на территорию страны.

3 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия прорабатывает возможность отмены виз для туристов из Китая. Глава российского кабмина обратил внимание, что заметен «рост интереса российского и китайского народов к истории и традициям друг друга». Это, по его словам, также положительно сказывается на туристическом потоке.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.

