Появились подробности взрыва в Каспийске

Baza: взрыв произошел в многоэтажном доме, почти во всем корпусе выбиты окна
Telegram-канал «Mash»

В результате взрыва в многоэтажном доме в Каспийске информации о пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, практически во всем корпусе многоэтажного здания выбиты окна. На месте работают спасатели и медики.

«ЧП произошло в Каспийске. <...> Ранее в регионе была объявления угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Каспийске республики Дагестан произошел сильный взрыв. Причина взрыва неизвестна, повреждены не менее 15 автомобилей на парковке, в доме выбиты окна.

По данным Baza, взрыв произошел в жилом многоэтажном доме недалеко от судостроительного завода «Дагдизель».

21 ноября сообщалось, что в Белгороде военнослужащий подорвал гранату во время застолья в съемной квартире — в результате пострадал он и его спутница. Ущерб составил 1,5 млн рублей. В квартире произошел пожар, кроме того, во всем доме повреждены системы отопления и газоснабжения, выбиты окна, удар пришелся по несущей стене.

Ранее мэр Таганрога заявила о массированной атаке на город.

