В Белгороде военный взорвал гранату в квартире

Осторожно, новости: в Белгороде военный во время застолья подорвал гранату
Shutterstock/FOTODOM

В Белгороде военнослужащий подорвал гранату во время застолья в съемной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, в съемную квартиру на проспекте Славы заселился 24-летний Максим, военнослужащий из Калуги, вместе с приглашенной девушкой. Они распивали алкоголь, в какой-то момент военный взорвал гранату.

«Он сильно пострадал, его спутница также получила ранения. При этом спасатели нашли в квартире квадрокоптер служащего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб составил 1,5 млн рублей. В съемной квартире произошел пожар, кроме того, во всем доме повреждены системы отопления и газоснабжения, выбиты окна, удар пришелся по несущей стене. Квартира находится на первом этаже, поэтому повреждены и припаркованные автомобили.

Мать военнослужащего и его командование отказались возмещать ущерб. Жильцы дома возмущены, что боец смог покинуть расположение с боевой гранатой, и надеются возместить убытки через страховую компанию.

3 ноября сообщалось, что в Днепропетровске при отправке на фронт мобилизованный подорвал гранату при сотрудниках ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Взрыв произошел рядом с торговыми киосками, место происшествия оцепили сотрудники полиции.

Ранее в Белгородской области поймали сбежавшего после убийства и изнасилования военного.

