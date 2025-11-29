На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр Таганрога заявила о массированной атаке на город

Мэр Камбулова: в Таганроге после атаки БПЛА локализовали восемь возгораний
true
true
true
close
M. Petr/Shutterstock/FOTODOM

Таганрог подвергся массированной атаке. Об этом заявила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано 8 возгораний. Пострадавших нет», — написала глава города.

Камбулова добавила, что по трем адресам были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По ее словам, в настоящее время территория оцеплена. Специалисты принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, отметила мэр.

Глава города подчеркнула, что отбоя воздушной тревоги не было. В связи с этим мэр призвала жителей Таганрога сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

О взрывах в городе заявили очевидцы несколькими часами ранее. По их словам, в домах звенели окна, а у автомобилей срабатывали сигнализации. Местные жители утверждали, что видели яркие вспышки и слышали звук двигателя в небе.

Ранее в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС после подрыва ракет.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами